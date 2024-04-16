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Военное обозрение

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ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта

ВС РФ заняли территорию садового товарищества «Заря» на северном фланге Авдеевского участка фронта

Подразделения нашей армии также смогли закрепиться еще на нескольких важных участках.

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