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Музыкальное возвращение Кэти Перри: дерзкий образ, новый альбом и резкое похудение

Музыкальное возвращение Кэти Перри: дерзкий образ, новый альбом и резкое похудение

Кэти выпустила музыку впервые за четыре года и уверенно вошла в свою новую эру. фото: Кадр из клипа «WOMAN’S WORLD»Кэти Перри стремительно продвигает свой новый альбом «143», который выйдет на площадки 20 сентября.

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