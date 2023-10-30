Телеканал Молдавии не разрешил кандидату в мэры Кишинёва выступить на русском

Кандидат в мэры, которой отключили микрофон во время дебатов, считает, что её дискриминировали.Во время эфира на телеканале “Молдова-1” выступавшему кандидату в мэры Кишинева от оппозиции Диане Караман отключили микрофон.
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