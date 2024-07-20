Егор Титов: То, что происходит с Соболевым, мне непонятно

Егор Титов критично высказался о желании Александра Соболева перейти в «Зенит». Бывший полузащитник сборной России и легенда «Спартака» Егор Титов высказался о желании форварда красно-белых Александра Соболева покинуть клуб.
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