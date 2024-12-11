Аршавин: «Я все деньги привез в Россию»

Бывший футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в программе «Карты, деньги, два мяча» рассказал, что все деньги, заработанные им в Англии, он привез на родину.
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