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На Украине были замечены чешские САУ Dana-M2 и старые финские БТР XA-180/185

На Украине были замечены чешские САУ Dana-M2 и старые финские БТР XA-180/185

Запад продолжает поставлять Украине оружие. Так, в последнее время российскими военными была замечена очередная прибавка в технике - Киев получил старые финские БТР XA-180/185 и чешские САУ Dana-M2 сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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