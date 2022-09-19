На Украине были замечены чешские САУ Dana-M2 и старые финские БТР XA-180/185

Запад продолжает поставлять Украине оружие. Так, в последнее время российскими военными была замечена очередная прибавка в технике - Киев получил старые финские БТР XA-180/185 и чешские САУ Dana-M2 сообщает информационный портал "Военное обозрение".
Запад продолжает поставлять Украине оружие. Так, в последнее время российскими военными была замечена очередная прибавка в технике - Киев получил старые финские БТР XA-180/185 и чешские САУ Dana-M2 сообщает информационный портал "Военное обозрение".
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