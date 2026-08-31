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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник СКА Зайцев: «Челси» может бороться с «Арсеналом» за победу в АПЛ. Чемпионат Англии очень непредсказуемый, этим напоминает НХЛ и КХЛ»

Защитник СКА Никита Зайцев надеется на победу «Челси» в АПЛ. «Челси» классно начал сезон, давно такого не видел.

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