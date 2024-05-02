Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции почти обанкротившегося автодилера Carvana взлетели на 30%

Акции Carvana выросли более чем на 30% после того, как розничный торговец подержанными автомобилями опубликовал рекордные данные за первый квартал в размере 49 млн долларов по сравнению с убытком в размере 286 млн долларов за аналогичный период прошлого года, сообщает CNBC.

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