Акции почти обанкротившегося автодилера Carvana взлетели на 30%

Акции Carvana выросли более чем на 30% после того, как розничный торговец подержанными автомобилями опубликовал рекордные данные за первый квартал в размере 49 млн долларов по сравнению с убытком в размере 286 млн долларов за аналогичный период прошлого года, сообщает CNBC.
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