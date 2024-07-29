ФОТО: freepik После грандиозного позора на открытии Олимпиады-2024 в Париже, высказались не только рядовые европейцы, но и известные эксперты, бизнесмены, политологи.
Россия, дай убежище! Париж провёл "церемонию закрытия человечества"
Комментарии
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Л
Людмила
Франция показала всему миру, какой у ней правитель , такая и страна...страшно !!! Что она ещё не в изоляции...
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1 д.
лл
лина любимцева
Никаких им убежищ!! ПУСТЬ САМИ наводят порядок в своем доме!! У нас у самих много проблем. Мигранты.
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23 час.
Natalija Osminina
Почему же России не нужны белые специалисты? Как раз очень нужны.
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22 час.
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