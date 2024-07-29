Россия, дай убежище! Париж провёл "церемонию закрытия человечества"

Л Людмила Франция показала всему миру, какой у ней правитель , такая и страна...страшно !!! Что она ещё не в изоляции...

лл лина любимцева Никаких им убежищ!! ПУСТЬ САМИ наводят порядок в своем доме!! У нас у самих много проблем. Мигранты.