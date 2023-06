В обновлении San Andreas Mercenaries для GTA Online столкнутся «Ангелы Лос-Сантоса» и частная армия Сан-Андреаса; авторы Warhammer 40 000: Rogue Trader рассказали о свободе выбора в игре, а также объявили о запуске «беты» для предзаказавших; Remedy рассказала больше о героине Alan Wake 2; DLC Restored Content для Switch-версии Knights of the Old Republic 2 отменили; создатели .