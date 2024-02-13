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Ну вот и уголовка для Собчак подоспела. Всплыл компромат, который может стоить журналистке свободы

Наверняка все в курсе последних событий развернувшихся вокруг Ксении Собчак. Началось все с показа серии репортажей на НТВ, где Ксению Анатольевну представили далеко не в лучшем свете, а закончилось все решением Хамовнического суда города Москвы, вынесшего приговор трем сотрудникам команда ….

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