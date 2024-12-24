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Интриги в секторе газа: что будет с российскими поставками в Европу в 2025 году. Комментарий Семена Новопрудского

Интриги в секторе газа: что будет с российскими поставками в Европу в 2025 году. Комментарий Семена Новопрудского

В то время как Украина собирается прекратить транзит российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года, Европа только наращивает поставки российского газа и предпринимает отчаянные усилия, чтобы сохранить украинский транзит, напоминает колумнист Украина собирается прекратить транзит российского газа через свою территорию в 07:00 по местному времени 1 января 2025 года.

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