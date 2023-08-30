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Александр Шлеменко: «Раньше у нас было больше всего девственниц, а теперь девушки говорят, что аборт – право каждого»

«У нас в годы Великой отечественной войны была самая непьющая нация, больше всего было девушек-девственниц.

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