Средняя стоимость экспедиции на Эверест в 2026 году около $60 тыс.

Об этом 17 сентября сообщил генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. По его словам, профессионально организованная экспедиция на высочайшую вершину мира может стоить от $45 тыс.
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