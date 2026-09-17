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Аргументы недели

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Средняя стоимость экспедиции на Эверест в 2026 году около $60 тыс.

Средняя стоимость экспедиции на Эверест в 2026 году около $60 тыс.

Об этом 17 сентября сообщил генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. По его словам, профессионально организованная экспедиция на высочайшую вершину мира может стоить от $45 тыс.

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