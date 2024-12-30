5 лучших иностранных фильмов 2024 года — выбор «Сноба»

Обозреватель «Сноба» Дмитрий Елагин рассказывает о пяти главных иностранных фильмах 2024 года.«Жизнь», режиссер Маттиас ГласнерДоступно в онлайн-кинотеатрах «Окко», Premier, KIONКадр из фильма «Жизнь»Только немецкоязычный автор может снять трагикомедию о смерти с шутками (одни из самых удачных) про деменцию и ободряющей интонацией.