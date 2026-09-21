Мальчик с реки. Психологическая драма основана на реальных событиях, история 1998 года

Осень 1998 года. В далёком посёлке на берегу Северной Двины двенадцатилетний Савва Лунёв живёт с матерью, страдающей от тяжёлой зависимости, и отчимом, который считает мальчика лишним ртом.
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