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"Подлянка": Кравец высказалась о появлении флага Украины на концерте Новиковой

"Подлянка": Кравец высказалась о появлении флага Украины на концерте Новиковой

"Никакого флага Украины я не показывала, – божилась потом Клара Борисовна в интервью "МК". – У меня такого нет в концерте! Может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили.

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