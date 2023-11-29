"Подлянка": Кравец высказалась о появлении флага Украины на концерте Новиковой

"Никакого флага Украины я не показывала, – божилась потом Клара Борисовна в интервью "МК". – У меня такого нет в концерте! Может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили.