Нутрициолог объяснила татарстанцам, как на здоровье влияет употребление овощей и фруктов

Во время недели популяризации потребления овощей и фруктов врач по гигиеническому воспитанию, нутрициолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ассистент кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Гузель Мухутдинова объяснила «Татар-информу», как фрукты и овощи влияют на здоровье человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии