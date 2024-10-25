Нутрициолог объяснила татарстанцам, как на здоровье влияет употребление овощей и фруктов

Во время недели популяризации потребления овощей и фруктов врач по гигиеническому воспитанию, нутрициолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ассистент кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Гузель Мухутдинова объяснила «Татар-информу», как фрукты и овощи влияют на здоровье человека.