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Татар-информ

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Нутрициолог объяснила татарстанцам, как на здоровье влияет употребление овощей и фруктов

Нутрициолог объяснила татарстанцам, как на здоровье влияет употребление овощей и фруктов

Во время недели популяризации потребления овощей и фруктов врач по гигиеническому воспитанию, нутрициолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ассистент кафедры профилактической медицины и экологии человека КГМУ Гузель Мухутдинова объяснила «Татар-информу», как фрукты и овощи влияют на здоровье человека.

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