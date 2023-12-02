Участие в областном мероприятии.

16 ноября 2023 года на базе учреждения образования ´Могилёвский государственный областной институт развития образования´ состоялся брифинг для воспитателей дошкольного образования высшей квалификационной категории ´Современные образовательные технологии как ресурс развития профессиональной компетентности педагогических работников учреждений дошколь .
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