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Ройте окопы под Харьковом и Полтавой. Россия не остановится на Донбассе – генерал Кривонос

Ройте окопы под Харьковом и Полтавой. Россия не остановится на Донбассе – генерал Кривонос

Украине нужно срочно возводить оборонительные сооружения в районе Чернигова, Харькова и Полтавы. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Надо выпрямить этому хенералу нос....может поумнеет🙄
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