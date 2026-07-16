Плющенко о новогодних шоу: «Представляем Ледовую трилогию на музыку Чайковского. Такого точно в мире никто не делал, а мы попробуем вас удивить!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о будущих новогодних шоу. «Мы продолжаем рассказывать про наши новогодние шоу в сезоне-2027 и вместе с Яной Рудковской представляем впервые «Ледовую Трилогию на музыку П.
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