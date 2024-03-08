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  • Татьяна Рябинова
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Запреты, суеверия и приметы на Обретенье главы Крестителя Иоанна 2024: почему 9 марта не стоит брать в руки нож

Запреты, суеверия и приметы на Обретенье главы Крестителя Иоанна 2024: почему 9 марта не стоит брать в руки нож

Запреты, суеверия и приметы на Обретенье главы Крестителя Иоанна 2024: почему 9 марта не стоит брать в руки нож Ирэн ОрлонскаяВ нынешнюю субботу, 9-е сутки марта 2024 года, среди прихожан РПЦ отмечается торжество Иванов день, посвященное святому Иоанну Предтече.

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