Запреты, суеверия и приметы на Обретенье главы Крестителя Иоанна 2024: почему 9 марта не стоит брать в руки нож Ирэн ОрлонскаяВ нынешнюю субботу, 9-е сутки марта 2024 года, среди прихожан РПЦ отмечается торжество Иванов день, посвященное святому Иоанну Предтече.
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