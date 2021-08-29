В Сингапуре от коронавируса вакцинированы 80% населения

Глава Минздрава Сингапура Он Е Кун заявил, что в стране от коронавируса привиты 80% населения.На своей странице в Facebook он написал, что большинство жителей страны прошли полный курс вакцинации, состоящий из введения двух компонентов вакцин.
Глава Минздрава Сингапура Он Е Кун заявил, что в стране от коронавируса привиты 80% населения.На своей странице в Facebook он написал, что большинство жителей страны прошли полный курс вакцинации, состоящий из введения двух компонентов вакцин.
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