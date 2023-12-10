Игра на вылет: Исчезнувшие профессии XX века, список которых пополняется и сегодня

Крысолов, продавец времени, точильщик и множество других профессий уже исчезли из жизни людей Изучая списки профессий, востребованных в тот или иной период человеческой истории, можно многое узнать об обществе: предпочтения людей, техническое оснащение, есть возможность даже сделать выводы о санитарном состоянии городов.
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