Игра на вылет: Исчезнувшие профессии XX века, список которых пополняется и сегодня

Крысолов, продавец времени, точильщик и множество других профессий уже исчезли из жизни людей Изучая списки профессий, востребованных в тот или иной период человеческой истории, можно многое узнать об обществе: предпочтения людей, техническое оснащение, есть возможность даже сделать выводы о санитарном состоянии городов.