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Онопко об Альбе во главе «Ростова»: «Не соглашусь с Юраном, Джони не только аналитик. Кстати, в Испании у меня был тренер – бывший учитель математики. Моуринью был переводчиком»

До отставки Валерия Карпина 43-летний Альба трудился в ростовском клубе на должности тренера-аналитика.

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