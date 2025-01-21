Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

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Пройдет время и армяне поймут ошибочность своего решения, но будет уже поздно - экономика и жизнь армян в Армении начнет разваливаться. Но это их решение. Главное, чтобы к нам не побежали- пусть пожинают плоды своей глупости и недальновидности. А тех армян, которые проживают в России и недовольны её политикой в отношении Армении, отправить на историческую родину, пусть «подымают» уровень жизни у себя.