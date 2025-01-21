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Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих. После заморозки членства Армении в ОДКБ в сентябре 2024 года и заявлений о симпатиях к НАТО законопроект о вступлении в ЕС - это уже третий недружественный шаг по отношению к России со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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Комментарии
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О
Он
Пройдет время и армяне поймут ошибочность своего решения, но будет уже поздно - экономика и жизнь армян в Армении начнет разваливаться. Но это их решение. Главное, чтобы к нам не побежали- пусть пожинают плоды своей глупости и недальновидности. А тех армян, которые проживают в России и недовольны её политикой в отношении Армении, отправить на историческую родину, пусть «подымают» уровень жизни у себя.
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10 час.
Александр Т
Ага не доверяют на столько что голосовали за Пашиняна всеми четырьмя руками. Ну как хох.лы говорят бачили очи что покупали жрите не обляпайтесь.
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9 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Лучше башку пока не открутили.
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3 час.

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