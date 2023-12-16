Традиции и приметы на День святой Варвары: что запрещено делать в праздник 17 декабря 2023 года Евгения ТрубицкаяКаждый год в 17-й день декабря Русская Православная Церковь традиционно чтит память святой мученицы Варвары Илиопольской.
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