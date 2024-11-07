«Попросите поляков!»: Трамп «спихнет» украинские проблемы Европе

WSJ сообщает о новом плане команды Трампа в отношении Украины. Команда Трампа, выбранного президента США, рассматривает новую стратегию для прекращения конфликта между Россией и Украиной, как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомленные источники.