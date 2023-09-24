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Смартфоны iPhone 15 поддерживают Ethernet с более высокой скоростью загрузки, чем Wi-Fi

Смартфоны iPhone 15 поддерживают Ethernet с более высокой скоростью загрузки, чем Wi-Fi

После выхода смартфонов серии iPhone 15 несколько читателей веб-сайта MacRumors сообщили, что новинки поддерживают адаптеры USB-C — Ethernet, позволяющие подключаться к проводному интернету с более высокой скоростью загрузки, чем в сети Wi-Fi.

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