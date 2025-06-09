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Царьград

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"Кейс страха": Грядёт разрушительный удар по элите Украины? Источники говорят о "крылатом возмездии"

"Кейс страха": Грядёт разрушительный удар по элите Украины? Источники говорят о "крылатом возмездии"

По утверждениям инсайдеров, министр обороны России Андрей Белоусов разработал план нанесения "разрушительного удара" по украинской элите, выявив слабое место в обороне ВСУ.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Давно пора!!!!
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17 час.
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