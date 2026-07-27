Три электрички из Ростова задержались на 29 минут

По техническим причинам были задержаны несколько пригородных поездов, отправляющихся из Ростова. Согласно данным на утро 27 июля, от графика отстают три состава Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
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