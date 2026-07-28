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Позитив для оптимистов

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К чему приведет планы ЕС напасть на российскую нефть

К чему приведет планы ЕС напасть на российскую нефть

  «Происходящее вполне подпадает под определение пиратства. За липовыми документами скрываются откровенно мошеннические действия».

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Комментарии
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Евгений Благородный
К концу её приведёт. Задницу ей, гейропе порвут на немецкий знак
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1 м.
Валентин Щербаков
Может хватит заниматься миролюбивой политикой, Международным правом, которое абсолютно никем не соблюдается. Пора решать вопросы только военным путём и больше никаких, никому, уступок...
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1 м.