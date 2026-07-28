К чему приведет планы ЕС напасть на российскую нефть

К концу её приведёт. Задницу ей, гейропе порвут на немецкий знак

Валентин Щербаков

Может хватит заниматься миролюбивой политикой, Международным правом, которое абсолютно никем не соблюдается. Пора решать вопросы только военным путём и больше никаких, никому, уступок...