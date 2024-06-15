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Гимнаст Маринов о россиянах, которые поедут на Игры: это не "команда бомжей"

Гимнаст Маринов о россиянах, которые поедут на Игры: это не "команда бомжей"

Российский гимнаст Даниел Маринов не согласился со словами главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая назвала россиян, собирающихся поехать в Париж на Олимпийские игры, командой бомжей, передает "Матч ТВ".

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