Гимнаст Маринов о россиянах, которые поедут на Игры: это не "команда бомжей"

Российский гимнаст Даниел Маринов не согласился со словами главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая назвала россиян, собирающихся поехать в Париж на Олимпийские игры, командой бомжей, передает "Матч ТВ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии