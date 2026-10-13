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Царьград

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В Краснодаре нашли очаги амброзии на участках коммунальщиков

В Краснодаре нашли очаги амброзии на участках коммунальщиков

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора 29 сентября обнаружили в Краснодаре очаги амброзии полыннолистной на участках, за которые отвечает управление коммунального хозяйства и благоустройства, и выдали предписание уничтожить карантинный сорняк.

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