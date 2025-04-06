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Новые поправки: россияне получат отгулы за работу в выходные и праздники

Новые поправки: россияне получат отгулы за работу в выходные и праздники

Екатерина Стенякина заявила о новых поправках в Трудовой кодекс, согласно которым работники смогут получить дополнительный день отдыха за труд в выходные или праздничные дни.

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