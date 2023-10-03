Жена звезды «Тайн следствия» Барышева рассказала, как он спас ее от онкологии

Журналистка Екатерина Коренева рассказала, как муж поддержал ее в непростой период. Сергей Барышев и Екатерина Коренева стали гостями студии шоу «Звезды сошлись», в котором поделились подробностями личной жизни.
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