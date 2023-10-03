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Жена звезды «Тайн следствия» Барышева рассказала, как он спас ее от онкологии

Жена звезды «Тайн следствия» Барышева рассказала, как он спас ее от онкологии

Журналистка Екатерина Коренева рассказала, как муж поддержал ее в непростой период. Сергей Барышев и Екатерина Коренева стали гостями студии шоу «Звезды сошлись», в котором поделились подробностями личной жизни.

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