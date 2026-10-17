Согласно последнему опросу исследовательской организации Pew Research Center (PRS), большинство взрослого населения США (55%) считают, что демократы получат большинство в Палате представителей, в то время как 40% полагают, что большинство останется у республиканцев.
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