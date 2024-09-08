"Искандер" снёс гостиницу под Краматорском с боевиками ВСУ

"Военкоры Русской Весны" сообщили о поражении гостиницы в ДНР, в которой находились боевики ВСУ.Армия России нанесла поражение военнослужащим ВСУ ракетой "Искандер" – она нанесла удар по гостинице "Зоря" под Краматорском, в которой находились боевики.