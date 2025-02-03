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Этот таинственный мир

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Неандертальцы вымерли из-за своей группы крови

Новое исследование показало, что в то время как человеческие популяции, покинувшие Африку, быстро эволюционировали, неандертальцы оставались практически неизменными, и это касалось, в частности, их групп крови.

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