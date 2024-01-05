Бывшего военного приговорили к 19 годам, во время новогодней речи Тихановской отключили YouTube. Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, Spring96.org Бывшего военнослужащего приговорили к 19 годам колонии за измену государству и терроризм, железнодорожника осудили на год колонии за оскорбление Александра Лукашенко, в Беларуси отключили доступ к YouTube во время новогоднего выступления Светланы Тихановской.