Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого. После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель.
"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался
Комментарии
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Эдуард Николаев
ни о чём и ни о ком , жидята
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9 час.
ИР
Ирина Радова
Я ничуть не за евреев, но вообще-то палестинцы сами первые начали. И смогли же в свой сектор привезти боеприпасы,а не только лекарства.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Так поймите - не могут люди жить в тюрьме десятилетиями, когда ООН их формально объявила независимой от Израиля страной. Вы посчитайте , сколько народу там живёт на одном квадратном километре -2,5 миллиона на 360 КВ.КМ. То есть один человек на 143 кв. метра.Причём, Израиль запрещает любое строительство. У Газы нет даже примитивного морского порта! Иэто на берегу моря.
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8 час.
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