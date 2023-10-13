Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого.   После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
ни о чём и ни о ком , жидята
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9 час.
ИР
Ирина Радова
Я ничуть не за евреев, но вообще-то палестинцы сами первые начали. И смогли же в свой сектор привезти боеприпасы,а не только лекарства.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Так поймите - не могут люди жить в тюрьме десятилетиями, когда  ООН их формально объявила независимой  от Израиля  страной. Вы посчитайте , сколько  народу там живёт на одном квадратном километре -2,5 миллиона  на 360  КВ.КМ. То есть один человек на 143 кв. метра.Причём, Израиль запрещает любое строительство. У Газы  нет даже примитивного  морского порта! Иэто на берегу моря.
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8 час.

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