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РИА LIFE24

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В Сусанинской школе ученики осваивают фанкластик

В Сусанинской школе ученики осваивают фанкластик В Сусанинской школе активно кипит творческая жизнь.

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