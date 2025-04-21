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Царьград

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"Количество кризисов на передовой подобно лавине": Катастрофу больше невозможно скрывать. Потери колоссальные. Новые кладбища на 800 тыс

"Количество кризисов на передовой подобно лавине": Катастрофу больше невозможно скрывать. Потери колоссальные. Новые кладбища на 800 тыс

Киев продолжает откровенно врать, занижая собственные потери на фронте. Тем не менее объективные данные подробно рассказали о статистике убитых, раненых и дезертиров - катастрофу больше невозможно скрывать.

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