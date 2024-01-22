СК попросит арестовать подозреваемого в растлении девочки на востоке Москвы

Следователи попросят суд об аресте 30-летнего мужчины, подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Предположительно, он приставал к школьнице на автобусной остановке на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
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