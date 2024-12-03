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Виталий Давыдов: «Салават» набирает ход – не заметили «Спартак», потом «Трактор». Причем в стиле «Торпедо» – за счет быстроты в атаке и «изюминки» в тактике. Веселенькая команда!»

– Открытием чемпионата становится «Салават Юлаев». Несмотря на слухи о финансовых проблемах, команда не просто держится на плаву, а набирает ход! Только за последние дни Уфа  сначала не заметила «Спартак», а потом «Трактор».

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