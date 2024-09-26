Как определить качество воды, текущей из вашего крана?

Горводоканал вашего города уверяет вас в идеальном качестве воды, поступающей в вашу квартиру или дом? Или, может быть, кто-то из ваших друзей всю жизнь пил воду из-под крана и вам советует делать то же самое? Делать выбор — это, конечно, сугубо личная прерогатива.