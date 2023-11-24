БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Смертная казнь была чужда правовому мировоззрению русского народа

Смертная казнь была чужда правовому мировоззрению русского народа

Казнь заговорщиков в России. В. В. Верещагин Кровная месть и Божий суд В Древней Руси смертной казни не было, но существовал древний обычай кровной мести, который выражался в принципе «око за око, зуб за зуб».

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