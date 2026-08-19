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Цинк для зрения: как микроэлемент защищает сетчатку и замедляет старение глаз

Сетчатка и сосудистая оболочка глаза содержат рекордную для организма концентрацию цинка. Когда микроэлемента не хватает, первым страдает сумеречное зрение: глаз дольше привыкает к темноте, а вечерняя картинка теряет контраст.

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