В Иркутске начали сносить 25 гаражей, построенных без разрешения на улице Баумана

В Ленинском районе Иркутска развернулась работа по расчистке территории от незаконных построек. На улице Баумана, в районе домов № 160 и 161, приступили к демонтажу 25 гаражей, которые местные жители возвели самовольно, без каких-либо разрешительных документов.