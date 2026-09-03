В Иркутске начали сносить 25 гаражей, построенных без разрешения на улице Баумана

В Ленинском районе Иркутска развернулась работа по расчистке территории от незаконных построек. На улице Баумана, в районе домов № 160 и 161, приступили к демонтажу 25 гаражей, которые местные жители возвели самовольно, без каких-либо разрешительных документов.
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