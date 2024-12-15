Майоркас: США не видят иностранного вмешательства за таинственными дронами

Правительство Соединённых Штатов Америки не строит предположений по поводу того, что за запуском неопознанных беспилотников, которые были замечены в ряде регионов державы, могли стоять действующие из-за рубежа силы.
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