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Майоркас: США не видят иностранного вмешательства за таинственными дронами

Майоркас: США не видят иностранного вмешательства за таинственными дронами

Правительство Соединённых Штатов Америки не строит предположений по поводу того, что за запуском неопознанных беспилотников, которые были замечены в ряде регионов державы, могли стоять действующие из-за рубежа силы.

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